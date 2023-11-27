Ученые нашли связь между постоянным шумом и весом человека

MedicalXpress: учёные нашли связь между постоянным шумом и весом человека. Медики и раньше подозревали об этом, но определить все элементы в цепочке было довольно трудно.

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Сперва они считали, что жизнь рядом с шумными дорогами повышает риск ожирения, но затем оказалось, что всё не так и даже очень наоборот. Об этом рассказали британские учёные в новой работе.

Исследователи работали с данными базы FinnGen, Британского биобанка и консорциума Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT). Среди всего массива информации учёные выбрали пациентов в возрасте от 52 до 63 лет, изучили их вес и состояние слуха.

Оказалось, что у людей с плохим слухом или вообще после его потери снижается и масса тела. Это особенно опасно для людей, у которых уже был дефицит веса или у которых нет достаточного питания.