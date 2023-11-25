Найден новый фактор риска истощения людей от 52 до 63 лет

Ученые из Университета Оулу выяснили, что возрастная потеря слуха может привести к снижению индекса массы тела и общего количества жира в организме. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

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Авторы работы использовали данные Британского биобанка, базы FinnGen и консорциума Генетического исследования антропометрических признаков (GIANT). Они сосредоточились на пациентах со средним возрастом от 52 до 63 лет.

Оказалось, что возрастное нарушение слуха может привести к снижению ИМТ и общего процента жира в организме у людей европейского происхождения. Это особенно опасно тех, кто одновременно сталкивается с потерей слуха и дефицитом веса или питания.

Повышенное внимание со стороны медицинских работников может иметь решающее значение для этой уязвимой группы. Длительное воздействие шума может привести к снижению или потере слуха.

Наблюдательные исследования показывают, что шум с дороги может повышать риск ожирения, однако в 2019 году Всемирная организация здравоохранения оценила качество доказательств связи между транспортным шумом и ожирением как низкое или очень низкое.