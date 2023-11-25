Жирная кислота из мяса и молока помогает иммунитету бороться с раком
Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго провели исследование, в результате которого было обнаружено, что определенная жирная кислота, называемая транс-вакценовой кислотой, может помочь иммунным клеткам человека более эффективно обнаруживать и уничтожать раковые опухоли. Эта кислота присутствует в говядине, баранине и молочных продуктах. Исследование было опубликовано в журнале Nature.
Для исследования биологи проанализировали данные из каталога, содержащего около 700 различных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. Они изучили, какие из этих веществ могут оказывать положительное влияние на борьбу с раком путем активации иммунитета через CD8+ Т-клетки, которые играют важную роль в уничтожении раковых или инфицированных вирусом клеток.
Оказалось, что наиболее эффективной веществом была транс-вакценовая кислота, которая присутствует в грудном молоке. Когда мышей кормили диетой, обогащенной этой кислотой, их способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки значительно снизилась. Транс-вакценовая кислота также усилила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.
Ученые также исследовали образцы крови от пациентов, которые проходили лечение лимфомы с использованием CAR-T-клеточной иммунотерапии. Оказалось, что пациенты с более высоким уровнем транс-вакценовой кислоты в крови обычно лучше реагировали на лечение, чем пациенты с более низким уровнем. Ученые считают, что транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки для усиления ответа на иммунотерапию у больных раком, но для этого требуются дополнительные исследования.