Ученые выяснили, что грозит мозгу заядлых кофеманов

Американские ученые из Университета Брауна и больницы Батлера в штате Род-Айленд изучили, как хроническое потребление кофеина сказывается на способности мозга учиться и адаптироваться. Исследование опубликовано в научном журнале Frontiers in Psychiatry (FIP).

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Кофеин остается распространенным стимулятором, который содержится не только в кофе, но и в чае, газированных напитках и других продуктах. Это вещество помогает повысить концентрацию внимания, однако его влияние на нейропластичность мозга не до конца изучено.

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Нейропластичностью называют способность мозга изменяется под действием опыта и восстанавливать утраченные нейронные связи.

Чтобы узнать больше о последствиях длительного воздействия кофеина на мозг, ученые прибегли к методу повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (rTSM). Они воздействовали на определенные участки мозга магнитными импульсами, чтобы вызывать изменения в нейронной активности и имитировать связанные с нейропластичностью процессы.

В эксперименте приняли участие 20 человек. Из них 16 регулярно употребляли кофеин, а оставшиеся четыре воздерживались от кофеиносодержащих продуктов. Исследователи обнаружили, что у участников, которые регулярно употребляли кофеин, были разные реакции мозга по сравнению с теми, кто этого не делал.

Мозг избегавших кофеина людей продемонстрировал более сильный ответ на стимуляцию нейронов. У любителей кофеина также наблюдался нейронный ответ, но он был существенно слабее. Это означает, что хронические потребители кофеина, по-видимому, имели пониженную способность к пластичности мозга, связанной с обучением и памятью.

"Наши данные показывают, что хроническое употребление кофеина может притупить синаптическую пластичность, которая считается клеточной основой обучения и памяти", — отметили авторы исследования Джошуа Браун и Меган Винь.