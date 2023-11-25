Названа группа крови, характерная для самых красивых людей

Ученые пришли к выводу, что обладатели определенной группы крови от природы, как магнит, притягивают противоположный пол. Оказывается, группа крови человека может влиять не только на характер, но и на его привлекательность.

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Ученые нашли несколько закономерностей между кровью человека и его физическими особенностями, сообщает издание PlanetToday. Согласно исследованиям, обладатели первой группы крови отличаются особым шармом, который делает их притягательными для противоположного пола.

Дело в том, что именно эта группа крови имеет связь с привлекательностью и сексуальностью. Однако люди со второй группой крови тоже не лишены обаяния. Их удивительная харизма и таланты не остаются незамеченными. Кроме того, эти люди эмпатичны и трудолюбивы.

Носители третьей группы чем-то схожи с обладателями второй, но они смелее, не боятся проявлять чувства. Самыми большими романтиками, по мнению ученых, являются обладатели четвертой группы крови. Они очень любят ласки и заботу, но могут контролировать свои эмоции, при необходимости сохраняют хладнокровие и лучше других могут сконцентрировать внимание на чем-то важном.