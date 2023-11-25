Daily Mail: лишний вес увеличивает риск развития 13 видов рака

Учёные сделали такой вывод по результатам 11-летнего исследования с участием почти 600 000 человек. Правда, пока специалистам не удалось выяснить, в чём главная проблема — в полноте или же болезнях, связанных с ожирением.

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Зато они убедились, что особенно стоит переживать полным, перенёсшим болезни сердца и сосудов.

Что выяснили ученые

Исследование дало понять, что каждое увеличение индекса массы тела (ИМТ) на пять пунктов связано с повышением на 11% риска развития рака, связанного с ожирением, даже у людей без диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых заболеваний. А у тех, кто страдает последними, эта вероятность выше на 17%. Учёные взяли во внимание 13 видов рака, в том числе груди, яичников, матки, кишечника, поджелудочной железы, почек и пищевода.

Риск развития злокачественной опухоли оказался на 23% выше у 344 000 испытуемых с лишним весом или ожирением. Это связано с тем, что избыточный вес может вызвать воспаление в организме или избыток инсулина, что в свою очередь способствует росту опухолей. Также они обнаружили, что у полных людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, выше риск развития любого типа рака на 68%, в сравнении с теми, у кого вес в норме и нет заболеваний сердца и сосудов.

Вывод: любому человеку с лишним весом нужно опасаться онкологических заболеваний, но особенно настороже стоит быть имеющим в анамнезе сердечно-сосудистые заболевания.

Как рассчитать свой ИМТ

Индекс массы тела позволяет определить, насколько вес человека соответствует его росту. Есть три варианта: недостаточный, нормальный и избыточный.