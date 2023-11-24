Ученые назвали ранний признак болезни Альцгеймера

Группа ученых из Калифорнийского университета провела исследование, в ходе которого был выявлен признак, свидетельствующий о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Этот признак заключается в сокращении гиппокампа - области мозга, отвечающей за память, эмоции и пространственную навигацию.

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Ученые обнаружили, что у большинства людей гиппокамп с возрастом немного сокращается. Однако при определенных заболеваниях этот процесс происходит быстрее.

Этот признак часто можно обнаружить на ранней стадии у пациентов с болезнью Альцгеймера и, как правило, предшествует снижению когнитивных функций. Интересно, что в мозге таких пациентов может не наблюдаться патологических скоплений белка, которые являются одним из основных симптомов этого заболевания.

В рамках исследования было изучено 128 человек. Ученые в течение десяти лет наблюдали за их состоянием здоровья. В этот период участники эксперимента проходили тесты на когнитивные способности и компьютерную томографию мозга. Результаты исследования показали, что сокращение гиппокампа действительно связано со снижением когнитивных функций. Чем быстрее происходило сокращение, тем сильнее ухудшались умственные способности. Кроме того, чем меньше гиппокамп был изначально, тем быстрее он уменьшался в объеме.