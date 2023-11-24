Ученые научились выявлять рак толстой кишки на первых стадиях
Решение на основе ИИ, которое выявляет новообразования толстой кишки, создали ученые из РФ. Система ArtInCol помогает медику находить изменения ткани, которые ускользают от человеческого зрения, пишет ТАСС.
Ее разработкой занимались эксперты НМИЦ колопроктологии имени А. Н. Рыжих Минздрава РФ по инициативе и активной поддержке Минздрава РФ, а также их коллеги из отечественной IT-компании ООО “Алнисофт”.
По словам авторов разработки, повышение эффективности диагностики злокачественных, а также предраковых болезней способно предоставить возможность снизить заболеваемость и смертность от рака толстой кишки. В Российской Федерации это заболевание является одним из самых распространенных онкоболезней.
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