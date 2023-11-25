В России улучшили точность ПЦР-тестов

Учёные из Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН сделали важное открытие в области ПЦР-тестов, которые используются для диагностики различных заболеваний. Они разработали улучшенный ПЦР-тест, который значительно повышает точность диагностики, что может быть ключом к более эффективному выявлению изменений в гене и их потенциальным последствиям.