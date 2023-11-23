Ученые обнаружили, что внешняя привлекательность мужчин связана с их высоким заработком

Исследователи из Польской академии наук выяснили, что люди, которых считали красивыми в подростковом возрасте, с большей вероятностью превзойдут своих родителей в размере заработной платы, когда им исполнится 30. Кроме того, привлекательные мужчины добиваются больших успехов на работе, чем женщины. Результаты опубликованы в Add Health.

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В исследовании приняли участие более 11 тысяч американцев старше 20 лет. Ученые собрали информацию об их образовании, занятости, размере заработной платы и карьерных достижениях. Кроме того, участники сообщили, считали ли их внешне привлекательными в подростковом возрасте. Исследователи стремились выявить взаимосвязь между высокой оценкой внешности и успехами участников на работе.