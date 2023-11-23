Найден новый способ оставаться здоровым в пожилом возрасте

Международная команда ученых нашла способ оставаться здоровым в пожилом возрасте. Согласно исследованию, опубликованному в журнале EMBO Molecular Medicine, новый метод иммунотерапии может увеличить продолжительность здорового старения.

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Как уточняется, подход нацелен на стимуляцию иммунной системы, чтобы она удаляла поврежденные белки, появившиеся в результате старения, нездорового образа жизни и питания, стресса и действия генетических факторов. Препарат с моноклональными антителами под названием isoDGR-mAb был специально разработан в лабораторных условиях. Подобные платформы уже используются для лечения различных видов рака, аутоиммунных расстройств и инфекционных заболеваний.

В эксперименте на животных, которым вводили isoDGR-mAb, наблюдалось увеличение продолжительности жизни вдвое. Кроме того, у подопытных сохранялись поведенческие и координационные функции и снижались уровни провоспалительных цитокинов в кровообращении и тканях организма.