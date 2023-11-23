В говядине и молоке нашли вещество, помогающее организму бороться с раком

Ученые из Калифорнийского университета в Чикаго обнаружили, что транс-вакценовая жирная кислота, содержащаяся в говядине, баранине и молочных продуктах, улучшает способность иммунных клеток человека находить и уничтожать раковые опухоли. Исследование опубликовано в журнале Nature.

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Биологи проанализировали данные из каталога, содержащего около 700 известных метаболитов, которые поступают в организм человека с пищей. Они проверили наиболее перспективные вещества на их способность влиять на борьбу с раком путем активации CD8+ Т-клеток иммунитета, критически важных для уничтожения раковых или инфицированных вирусом клеток.

Наиболее эффективной оказалась транс-вакценовая кислота, присутствующая в грудном молоке. Кормление мышей диетой, обогащенной этим веществом, значительно снижало способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Транс-вакценовая кислота повысила способность CD8+ Т-клеток проникать в опухоли.