Ученые обнаружили пользу от употребления ростков брокколи
Исследование, проведенное учеными из штата Мэн, показало, что ростки брокколи имеют способность противостоять заболеваниям кишечника. Брокколи обладает сульфорафаном, который защищает организм от злокачественных опухолей. Об этом сообщает эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.
Кроме того, брокколи обезвреживает конечные продукты гликирования, являющиеся одним из факторов раннего старения. Выявить эти свойства у американских ученых получилось благодаря эксперименту над крысами. Испытуемых разделили на три группы: одни питались обычной едой, другим начали добавлять брокколи в рацион во взрослом возрасте, а третьи питались сырыми ростками брокколи с семи недель. Затем их заразили болезнью Крона – хроническим заболеванием ЖКТ.
Выяснилось, что третья группа крыс, которая употребляла ростки брокколи с раннего возраста, перенесла заболевание лучше всех. У испытуемых отсутствовали самые серьезные симптомы болезни, а также присутствовала устойчивость к воспалениям. Второй группе, которая принимала брокколи только во взрослом возрасте, тоже удалось избежать серьезных последствий заболевания, таких как потеря веса, диарея и кровь в кале. Таким образом, ростки брокколи стоит начинать употреблять в пищу еще в юном возрасте. Однако они могут помочь не только в профилактике, но и в борьбе с заболеваниями ЖКТ.