Ученые обнаружили пользу от употребления ростков брокколи

Кроме того, брокколи обезвреживает конечные продукты гликирования, являющиеся одним из факторов раннего старения. Выявить эти свойства у американских ученых получилось благодаря эксперименту над крысами. Испытуемых разделили на три группы: одни питались обычной едой, другим начали добавлять брокколи в рацион во взрослом возрасте, а третьи питались сырыми ростками брокколи с семи недель. Затем их заразили болезнью Крона – хроническим заболеванием ЖКТ.

Выяснилось, что третья группа крыс, которая употребляла ростки брокколи с раннего возраста, перенесла заболевание лучше всех. У испытуемых отсутствовали самые серьезные симптомы болезни, а также присутствовала устойчивость к воспалениям. Второй группе, которая принимала брокколи только во взрослом возрасте, тоже удалось избежать серьезных последствий заболевания, таких как потеря веса, диарея и кровь в кале. Таким образом, ростки брокколи стоит начинать употреблять в пищу еще в юном возрасте. Однако они могут помочь не только в профилактике, но и в борьбе с заболеваниями ЖКТ.