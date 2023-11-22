Мозг билингвов лучше отсеивает информационный шум, заявили ученые

Отличие билингвов от людей, говорящих на одном языке, предполагалось давно: им нужно как бы «отодвигать» неиспользуемый языковой корпус. И гипотеза о том, что это в целом сказывается на мыслительных процессах, уже выдвигалась. Однако до сих пор неясны механизмы, которые позволяют оперировать сразу двумя языками, и ученые Университета Флориды попробовали понять, как билингвы «переключаются» с одного языка на другой. Результаты опубликованы в журнале Bilingualism: Language and Cognition.

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Чтобы исследовать одно из различий, ученые предложили одинаковые задания на внимательность билингвам (тем, кто выучил второй язык в детстве и активно пользуется сразу двумя) и монолингвам (тем, кто не знает второго языка или учит его менее двух лет).

Нужно было отслеживать на рисунках стрелки, указывающие в разных направлениях, окрашенные в разные цвета и находящиеся в разных местах экрана, а потом отвечать на вопросы о тех или иных аспектах картинок. При этом иногда частично повторялись детали изображения, а иногда — формулировка вопроса.

Специально, чтобы проверить способности к восприятию информации, участников просили обратить внимание на один из признаков стрелок — цвет. Другие характеристики таким образом оказывались как бы второстепенными. И с заданиями на местоположение билингвы справились хуже, чем монолингвы.

«В отличие от цвета, участников не просили реагировать на местоположение; то есть признак местоположения не имел отношения к задаче. И билингвы просто не отвлекали внимание на второстепенную задачу. В повседневной жизни билингвам часто приходится отвлекаться от одного языка, чтобы сосредоточиться на другом. Эта способность может быть перенесена и на нелингвистические задачи», — отмечают ученые.