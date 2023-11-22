Стало известно, когда седые волосы могут вернуть цвет

Знаете ли вы, что седые волосы могут восстанавливать прежний цвет? Более того, пигмент возвращается на 30% быстрее, чем уходит. Об этом говорят результаты исследования ученых Колумбийского университета.

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Правда, этот механизм работает не всегда. Процесс обратим только в том случае, когда причиной стал стресс. Поэтому, если первые седые волоски появились до 30 лет, после эмоциональных потрясений, не спешите паниковать — возможно, седина не навсегда, и у вас еще есть время насладиться прежним цветом волос.