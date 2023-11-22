Учеными найден метод, который предотвращает тяжелый ковид

Сотрудники университета Тринити в Техасе провели исследование и выявили метод, предотвращающий тяжелый коронавирус. Его итоги представлены в рамках ежегодного научного собрания Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) в Калифорнии.

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Действенность способа была подтверждена в рандомизированном двойном слепом контролируемом исследовании, которое ученые провели в соответствии со строгими правилами доказательной медицины.

Научные работы проводились в 2020-2022 годах. У всех пациентов диагноз коронавирус был подтвержден ПЦР-тестом. Из них случайным образом отобрали 55 человек от 18 до 65 лет, согласившиеся полоскать нос соленой водой на протяжении 5 минут 4 раза в день. Процедуры необходимо было повторять две недели.

Все три группы были одинаковы по уровню вакцинации, возрасту, весу и прочим показателям, важным для течения ковида. Считалось, что тяжесть инфекции во всех группах должна быть примерно одинаковой.

По словам ученых, число госпитализаций, демонстрирующих тяжелое течение в первой группе с промыванием носоглотки слабым физиологическим раствором, было самым низким (18,5%).

При этом во второй группе, которая применяла концентрированный раствор для полоскания, госпитализация была несколько выше — 21,4%, а в контрольной группе COVID-19 — госпитализировано 58,8% пациентов.