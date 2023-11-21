Перечислены вирусы, которые могут вызвать новую пандемию

Вирусологи отмечают, что в ближайшие два десятилетия в мире может разразиться новая пандемия. Ее «виновником», вероятнее всего, станет респираторный вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем.

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Как отмечают эксперты, скорее всего это будет мутировавший вирус, переданный от животного. Также нельзя исключать риск утечки опасного патогена из лаборатории.

Доктор Леонард Мермел из Университета Брауна предположил, что следующая пандемия будет вызвана птичьим гриппом. По его словам, «нулевым пациентом» станет работник птицефабрики, который, уже болея «человеческим» гриппом, заразится птичьим. Таким образом, два вируса встретятся внутри клетки и обменяются генами, создав новый химерный вирус.

Доктор Мартин Хирш из Массачусетской больницы указал на особую опасность РНК-вирусов. Они более подвержены мутациям, поскольку РНК менее стабильна, чем ДНК, и это повышает риск того, что они могут вызвать пандемию.

В свою очередь доктор Элмер Грей из Университета Джорджии счел наиболее опасными болезни, переносимые насекомыми. Он предположил, что может возникнуть новая, еще не известная болезнь, распространяемая комарами, передает МИР 24.

В России за прошедшую неделю с 13 по 19 ноября заболеваемость коронавирусом выросла на 16,9 процента. За неделю на стационарное лечение от COVID-19 поступили 6398 человек, передает издание argumenti.ru.