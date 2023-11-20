Ученые выяснили, как кошки общаются друг с другом с помощью запахов

К сожалению, у владельцев хвостатых применить этот метод коммуникации не получится. Человек не только не выделяет таких «ароматов», но и в принципе едва ли отличит один пахучий сигнал от другого. Исследователи из Калифорнийского университета в Дейвисе выяснили, что за запах кошки отвечает смесь летучих органических соединений. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале Scientific Reports.

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Специалисты убедились, что выделяемый железами животных запах играет важную роль в их социальной жизни. Запах помогает не только пометить территорию и найти пару. Выяснилось, что он содержит информацию о возрасте, рационе и весе животного. При том что в кошачьем микробиоме преобладает всего пять видов бактерий, определить параметры владельца аромата позволяют их различные пропорции. Соотношение количества основных видов бактерий и делает запах индивидуальным.