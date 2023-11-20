Как гормоны голода управляют нашим поведением

Гормон голода, вырабатываемый в кишечнике, может напрямую влиять на гиппокамп — часть мозга, которая отвечает за принятие решений животными и человеком, выяснили ученые Университетского колледжа Лондона.

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«Еда имеет разное значение в зависимости от того, голодны мы или сыты. Просто подумайте, как много вы можете накупить, зайдя в продуктовый магазин натощак. Мы обнаружили, что часть мозга, которая отвечает за принятие решений, удивительно чувствительна к уровню гормонов голода. И это помогает мозгу контекстуализировать наши решения касательно еды», — говорит доктор Эндрю Макаскилл.

Группу сытых и голодных мышей поместили рядом с едой. Все животные обследовали угощение, но есть начали только голодные. В это время ученые замеряли нейронную активность мозга мышей, и выяснили, что у сытых животных активность в нижней части гиппокампа увеличивается, когда животные приближаются к еде, и это мешает им есть. Но высокий уровень грелина — гормона, вырабатывающегося, когда животное голодно, — подавляет эту активность, а значит, мышь ничто не отвлекает от трапезы.

Чтобы подтвердить взаимосвязь, ученые намеренно активировали нижнюю зону гиппокампа — и даже голодные мыши стали отказываться от еды. Этот же результат они получили, удалив у них рецепторы, которые реагируют на грелин. Исследователи считают, что эта связь между мозгом и кишечником помогает избежать переедания.