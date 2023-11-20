Названы опасные последствия сильного стресса, пережитого в детстве

Ученые из Университета штата Огайо выяснили, что пережитый в детском возрасте стресс опаснее травм головы — он вызывает эпигенетические изменения в головном мозге. Результаты исследования опубликованы в The Ohio State University (OSU).

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Известно, что травмы головы у детей (например, полученные в результате падений) могут повлиять на социальное поведение человека в будущем — увеличить риск развития расстройств психики и спровоцировать предрасположенность к алкогольной и наркотической зависимости. Американские ученые предположили, что такие изменения могут быть вызваны не только травмами, но и сильным стрессом, пережитым в детском возрасте.

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Чтобы выявить механизмы, благодаря которым психоэмоциональный стресс влияет на активность генов в мозге, ученые провели эксперимент с участием лабораторных мышей. Исследователи ежедневно на протяжении 14 дней временно отделяли группу новорожденных крысят от их матерей, чтобы вызвать стресс, имитирующий последствия неблагоприятного детского опыта. Ученые выделили и контрольную группу, грызуны из которой все время находились с матерью. На пятнадцатый день части крыс под наркозом нанесли травму головы, аналогичную сотрясению мозга.

По окончании эксперимента ученые изучили изменения экспрессии генов в области гиппокампа головного мозга подопытных. Пережитый стресс (отдельно и в совокупности с черепно-мозговой травмой) привел к генетическим изменениям в возбуждающих и тормозных нейронах мозга, которые связаны с его способностью адаптироваться к изменениям условий окружающей обстановки. Кроме того, крысы, которые ранее испытали стресс, демонстрировали рискованное поведение чаще грызунов, которым получили черепно-мозговую травму. Животные выходили на открытое пространство — место, которое обычно заставляет грызунов чувствовать себя уязвимыми для хищников.