Аллергию на арахис смогут лечить при помощи специальной зубной пасты

В рамках научного собрания Американского колледжа аллергии, астмы и иммунологии (ACAAI) была представлена зубная паста для иммунотерапии аллергии. Она показала 100% эффективность в эксперименте, который продлился 11 месяцев.

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В рамках проведенного исследования экспертами была протестирована специально разработанная ими зубная паста для смягчения аллергии на арахис.

В опыте участвовали 32 человека от 18 до 55 лет с аллергией на арахис. На протяжении 48 недель они получали обыкновенную зубную пасту, либо пасту с арахисовым белком, причем его концентрацию постепенно увеличивали. Все, кто получал арахисовую зубную пасту, в итоге стали способны переносить самые высокие дозы белка. У них сохранились только легкие побочные реакции, к примеру, зуд в полости рта.