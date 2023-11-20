Ученые нашли важный для формирования поджелудочной железы ген

Международная группа ученых установила, что ген ZNF808 важен для формирования поджелудочной железы у людей. Этот ген есть только у людей и приматов, но отсутствует у других животных, хотя у них тоже есть поджелудочная железа. Исследование опубликовано в журнале Nature Genetics.

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Поджелудочная железа — это орган пищеварительной системы, который выполняет несколько важных функций. Панкреатический сок, вырабатываемый этой железой, содержит пищеварительные ферменты, которые нужны для переваривания белков, жиров и углеводов.

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Также в поджелудочной железе есть островки Лангерганса, которые состоят из клеток, способных синтезировать различные гормоны. Одни из них — бета-клетки — ответственны за выработку инсулина. Инсулин регулирует содержание глюкозы в крови, а его недостаток или устойчивость к нему приводит к диабету.

Диабет 1-го типа связан с разрушением островком Лангерганса в поджелудочной железе, что может быть вызвано аутоиммунной реакцией. При диабете 2-го типа бета-клетки могут синтезировать инсулин, но нарушается его взаимодействие с различными клетками организма.

Диабет 1-го типа может также развиваться и при болезни, когда человек изначально рождается без поджелудочной железы. Ученые попытались объяснить причины этого заболевания. Для этого они прочитали геномы детей, родившихся без поджелудочной железы. Отсутствие этого органа у них не объяснялось мутациями в уже известных генах, ответственных за развитие поджелудочной, но у всех из них отсутствовал ген ZNF808.

Исследователи провели эксперименты на стволовых клетках человека, чтобы выяснить функции этого гена. Оказалось, что он кодирует белок, способный связываться с ДНК и блокировать ее участки, подавляя некоторые гены.

Белок ZNF808, например, связывается с регионом MER11, который представляет собой так называемый эндогенный вирусный элемент — последовательность вирусного происхождения в геноме человека. Функции этого региона ранее не были известны, напротив, считалось, что это «мусорная» ДНК, не играющая никакой важной роли.

Новые же эксперименты показали, что взаимодействие между белком ZNF808 и регионом MER11 при развитии эмбриона важно для того, чтобы помочь клеткам «определиться» с их дальнейшей судьбой — стать печенью или поджелудочной железой. При наличии ZNF808 стволовые клетки превращаются в поджелудочную железу, а при его отсутствии — в печень.

Исследователей удивило то, что белок ZNF808 является относительно новым с точки зрения эволюции. Он есть только у людей и некоторых приматов, при этом отсутствует у других позвоночных животных, несмотря на наличие у них поджелудочной.

Регион MER11 тоже считается новым: он впервые появился только у приматов. Это противоречит привычному мнению о том, что гены, важные для развития тех или иных ключевых органов, эволюционно консервативны, то есть встречаются у большинства животных с такими органами.