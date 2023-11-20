Найдена связь между дефицитом микроэлементов и устойчивостью к антибиотикам

Исследователи обнаружили связь между дефицитом микронутриентов (витаминов и минералов) и составом кишечных микробиомов в раннем возрасте. По их мнению, это может помочь объяснить, почему устойчивость к антибиотикам растёт во всём мире.

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Устойчивость к антибиотикам является глобальной проблемой здравоохранения. В первую очередь, она объясняется чрезмерным или неправильным применением антибиотиков. Новая работа учёных предполагает, что дефицит микроэлементов (или «скрытый голод») является ещё одним важным фактором, сообщает МedicalХpress.

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Команда исследовала, как дефицит важнейших витаминов и минералов, таких как витамин А, В12, фолиевая кислота, железо и цинк, влияет на сообщество бактерий, вирусов, грибов и других микробов, обитающих в пищеварительной системе.

Они обнаружили, что недостатки привели к значительным изменениям в микробиоме кишечника мышей, в первую очередь, к распространению бактерий и грибов, которые, как известно, являются условно-патогенными микроорганизмами.

Кроме этого, было установлено, что мыши с дефицитом ряда витаминов и минералов также продемонстрировали более выраженные изменения в генах микроорганизмов, связанных с устойчивостью к антибиотикам.

Бактерии обладают этими генами в качестве защитного механизма. Определённые обстоятельства, такие как неправильное использование антибиотиков или недостаток питательных веществ, вызывают усиление этих механизмов.

«Во всём мире около 340 миллионов детей в возрасте до пяти лет страдают от множественного дефицита питательных микроэлементов, который не только влияет на их рост, но и значительно изменяет их кишечный микробиом», — утверждают авторы работы.

При этом таким ослабленным детям часто назначают антибиотики, однако, их кишечный микробиом может быть «настроен» на устойчивость к антибиотикам из-за дефицита микроэлементов.

Таким образом, авторы обращают внимание на важность полноценного рациона для детей с достаточным поступлением всех витаминов и минералов.