К чему приведет уменьшение соли в еде на 1 чайную ложку ежедневно

Ежедневное исключение из рациона одной чайной ложки соли помогает снизить показатели максимального кровяного давления так же, как и обычное лекарство от гипертонии. К такому выводу пришли исследователи медицинской школы Файберга северо-Западного университета (Чикаго).

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Чайная ложка соли содержит 2300 миллиграммов натрия - это максимальная суточная норма для людей старше 14 лет, предусмотренная последними рекомендациями по питанию ВОЗ, ее же придерживаются национальные диетологические ассоциации в разных странах. Однако Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить количество натрия - до максимум 1500 миллиграммов в день. Но для этого нужны масштабные усилия - ведь вся промышленная еда содержит слишком много соли.

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По данным ВОЗ, повышенным артериальным давлением (гипертонией) страдает каждый третий взрослый человек на земле. Но, как выяснили ученые Северо-Западного университета, ограничение соли приводит к снижению содержания натрия в организме и это понижает артериальное давление и уменьшает потребность в гипотензивных лекарствах.

"Это первое исследование, которое показало, что люди, которые уже принимают лекарства от гипертонии, могут снизить свое кровяное давление еще больше, ограничив потребление натрия", - цитирует CNN соавтора исследования Норрину Аллен, профессора профилактической медицины.

"И, независимо от приема лекарств, мы обнаружили, что от 70% до 75% людей могут понизить свое кровяное давление, если уменьшат содержание натрия в своем рационе", - говорит профессор Аллен.

Один из способов исключить из своего рациона чайную ложку соли - это читать этикетки, поскольку во многие готовые продукты добавлена соль.

"Большинство людей сегодня употребляют слишком много соли, потому что ее добавляют почти во все, что мы едим", - сказал доктор Эндрю Фриман, директор по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и оздоровлению в Национальном еврейском центре здравоохранения в Денвере.

В исследовании, результаты которого опубликовал журнал JAMA, 213 добровольцев в возрасте от 50 до 75 лет поделили на две группы, назначив диету с высоким или низким содержанием натрия. После соблюдения этой диеты в течение семи дней каждый человек переходил на альтернативную диету.

Около 25% участников имели нормальное кровяное давление, еще у 25% была нелеченная гипертония (то есть они не принимали никаких лекарств). У еще 20% кровяное давление находилось под медикаментозным контролем, в то время как у 30% давление повышалось даже на фоне лечения.

Избыток соли первой группе обеспечивали за счет добавления к обычному рациону двух пакетов бульона, каждый из которых содержал 1100 миллиграммов натрия. Группа, которая находилась на диете с низким содержанием соли, получала продукты, подобранные им диетологами - так, чтобы потреблять не более 500 миллиграммов соли в день - это значительно меньше по сравнению с привычным рационом.

Согласно исследованию, падение кровяного давления во время диеты с низким содержанием натрия было быстрым и резким.

"По сравнению с их обычной диетой, люди снизили свое кровяное давление примерно на 6 миллиметров ртутного столба, примерно такой же эффект вы наблюдаете при приеме гипотензивных лекарств первой линии , - сообщила Норрина Аллен. - Кроме того, это снижение произошло довольно быстро и было постоянным для людей с нормальным или слегка повышенным кровяным давлением. а также тех, кто уже принимает лекарства".

При этом каких-либо существенных побочных эффектов ученые не наблюдали, за исключением психологического дискомфорта.

"Когда вы переходите с диеты с высоким содержанием соли на диету с низким содержанием соли, все становится пресным на вкус, - пояснила эксперт. - Но я хочу призвать людей придерживаться этого, потому что вкусовые рецепторы приспосабливаются к новому вкусу в течение пары недель или около того, и к вам действительно возвращаются вкус и аромат еды, а обычные продукты будут восприниматься очень солеными на вкус. Адаптация вкусовых рецепторов занимает немного больше времени, но улучшение кровяного давления происходит довольно быстро".

Возможность приблизить повышенное давление к норме без лекарств - это заманчивая задача, ведь гипотензивные препараты могут иметь множество побочных эффектов, вызывая кашель, запор или диарею, головокружение, слабость и ощущение недостатка энергии, головную боль, увеличение или потерю веса, проблемы с эрекцией.

Отказаться от досаливания готовых блюд, убрать со стола солонку - это хорошая идея, - говорят авторы исследования. Но все же большее количество соли мы получаем из готовой еды. Поэтому надо обязательно следить за тем, что мы покупаем, изучать этикетки. Ведь соль содержится даже в продуктах, которые не кажутся нам солеными - например, хлебе и кетчупе.

"Вы не ожидаете, что в продуктах будет много соли, но в паре ломтиков хлеба может содержаться 400 - 500 миллиграммов соли; в маринованном огурце - дневная норма натрия, а в тарелке супа соли может хватить на несколько дней", - отмечает Аллен.

Признанная кардиологами и диетологами всего мира диета DASH была специально разработана для борьбы с гипертонией, и она основана на снижении потребления соли. DASH строится на простом принципе: ешьте больше овощей, фруктов и нежирных молочных продуктов; ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров; и ограничьте потребление натрия до 2300 миллиграммов в день (то есть одна чайная ложка соли, включая всю добавленную в готовых продуктах).

По словам профессора Фримена, независимо от того, какой план диеты выбран, тем, кто хочет сократить потребление соли, лучше самостоятельно готовить еду дома. Ресторанная еда часто грешит избытком соли, и в ней невозможно контролировать количество и качество содержащихся жиров.

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