Мутация в мозге увеличила риск болезни Альцгеймера

Команда специалистов из Массачусетского технологического института (США) обнаружила, что мутация в иммунных клетках мозга увеличивает риск развития болезни Альцгеймера в три раза. Результаты работы опубликованы в журнале GLIA.

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В ходе исследования авторы сосредоточились на микроглии — иммунных клетках мозга, которые удаляют клеточный «мусор», например, остатки миелиновых и бета-амилоидных бляшек. Оказалось, что мутация TREM2 R47H/+ в белке TREM2 может вызывать нарушение работы микроглии. В частности, микроглия с мутацией хуже реагирует на повреждение нейронов и менее продуктивно удаляет клеточный мусор, включая белок бета-амилоид, приводящий к болезни Альцгеймера.

Эксперименты на мышах, которым ввели в мозг человеческую микроглию с мутацией TREM2, показали значительные изменения в связях синапсов между нейронами, что может вызвать нарушения памяти. В последующих испытаниях на клеточных культурах микроглии человека ученые определили, как мутации влияют на экспрессию генов различных клеточных линий. Анализ показал, что в микроглии с мутацией увеличилась экспрессия генов, связанных с воспалением и иммунными реакциями.