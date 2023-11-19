ИИ научился предсказывать выживаемость раковых больных

Американские ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе разработали модель ИИ, которая может предсказывать выживаемость больных раком по эпигенетическим факторам, которые вырабатываются в опухолях. Эти результаты также указывают на то, что белки, связанные с эпигенетикой, могут использоваться как мишени для лечения рака. Исследование опубликовано в журнале Communications Biology.

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Эпигенетика — это раздел генетики, изучающий наследуемые изменения активности генов. Существуют различные белки, которые способны регулировать активность генов, в том числе подавлять ее. Такие белки либо напрямую модифицируют ДНК, либо влияют на гистоны — белки, участвующие в компактной упаковке ДНК в ядре клеток.

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Причиной развития рака часто становятся мутации в важных генах, однако иногда механизмы возникновения рака связаны с эпигенетикой. Например, эпигенетическое подавление активности гена, который в норме не дает клетке неконтролируемо делиться, приводит к развитию опухоли. За счет некоторых эпигенетических механизмов некоторые виды рака также могут приобретать устойчивость к лечению.

Американские ученые попытались выяснить, можно ли использовать эпигенетику для того, чтобы предсказать выживаемость раковых больных. Ранее такие работы уже проводились, но в них исследовалась связь между мутациями в генах, кодирующих эпигенетические факторы, и выживаемостью больных. Однако в новой работе ученые сосредоточились на уровне экспрессии (выработки) таких факторов в клетках опухоли. Биологи проанализировали паттерны экспрессии для 720 эпигенетических факторов в опухолях, которые относятся к 24 типам рака. Оказалось, что для 10 из видов рака по уровню экспрессии эпигенетических факторов можно было предсказать выживаемость пациентов. К ним отнеслись адренокортикальный рак, некоторые разновидности рака почек, печени, легких и мозга. На основе этих данных ученые разработали модель ИИ, которая способа предсказывать выживаемость пациентов с этими видами рака.

Далее исследователи предположили, что причиной развития многих детских видов рака могут являться именно эпигенетические изменения. Это связано с тем, что в клетках детей мутации генов встречаются реже, чем у взрослых, поэтому аномальная активность генов, приводящая к развитию рака, должна объясняться эпигенетикой. Ученые сравнили уровни экспрессии эпигенетических факторов у взрослых и детей для нескольких опасных опухолей, включая нейробластому, остеосаркому, острый миелоидный лейкоз и нефробластому. В результате исследователи нашли несколько общих эпигенетических факторов, экспрессия которых может использоваться для прогноза и у детей, и у взрослых.