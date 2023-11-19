Ученые назвали полезные свойства борщевика

Ректор Пермской государственной фармацевтической академии Владимир Лужанин заявил, что фармацевтическую субстанцию из борщевика получат в ходе фитохимических исследований, которые начались в этом году. В течение двух лет будут проводиться доклинические исследования для создания лекарств, включая спазмолитики, а также препараты для лечения псориаза и заболеваний нервной системы. По его словам, сырья для разработки медикаментов из борщевика в Пермском крае очень много, поэтому удастся его переработать с пользой для общества.