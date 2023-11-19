Найден способ удешевить терапию нервно-мышечных расстройств

Ученые из Университета Симанэ (Япония) выяснили, что эффект Ботокса можно продлить с помощью препаратов, блокирующих работу особого белка на поверхности структур между нервами и мышцами. Исследование опубликовано в журнале Cell Death & Disease.

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Ботулинический токсин-А, также известный как Ботокс, используется не только в косметологии, но и для лечения ряда нервно-мышечных расстройств, включая спазмы из-за церебрального паралича или инсульта, подергивание глаз, гиперактивный мочевой пузырь. Препарат вызывает паралич, блокируя передачу сигналов по нервно-мышечным синапсам — связям между нейроном (клеткой мозга) и мышечным волокном. Однако это действие обратимо, поэтому эффект длится лишь несколько месяцев.