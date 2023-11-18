Ученые: здоровый вес лучше влияет на здоровье сердца, чем активность

Ученые из Каролинского института выяснили, что вес тела в молодости больше влияет на будущий риск сердечно-сосудистых заболеваний, чем уровень активности.

© Unsplash

Исследование опубликовано в JAMA Network Open. Многие наблюдательные исследования ранее показали, что образ жизни (питание, активность, употребление алкоголя и курение) в молодости влияют на сердечно-сосудистый риск в более позднем возрасте.

Однако доказать наличие причинно-следственной связи такие научные работы не могли, так как не учитывали генетические факторы и условия окружающей среды.

В новом исследовании ученые использовали данные более миллиона мужчин, за которыми наблюдали в течение 60 лет. Почти половина из них были полнородными братьями, что позволило авторам работы учесть влияние наследственности.

Результаты показали, что больший вес тела в позднем подростковом возрасте тесно связан с будущими сердечно-сосудистыми заболеваниями, даже с учетом остальных факторов. Физическая активность была гораздо слабее связана с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Это позволяет предположить, что многие предыдущие исследования, возможно, переоценивали значимость физической подготовленности подростков для здоровья сердечно-сосудистой системы в более позднем возрасте.

"Это не означает, что фитнес не имеет значения. Мы все еще могли видеть связь между активностью и здоровьем, хотя она была слабее после учета факторов, общих для полных братьев и сестер", — отметил соавтор исследования, аспирант кафедры глобального общественного здравоохранения Каролинского института Виктор Альквист.