Российские врачи закрыли дефекты черепа с помощью 3D-моделирования

В Минздраве Кировской области сообщили, что нейрохирургии областной клинической больницы достигли нового успеха в лечении пациента, применив технологию 3D-моделирования для решения сложных дефектов черепа. Этот инновационный метод впервые был использован в их практике, пишет РИА Новости.

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В августе 2022 года в нейрохирургию медучреждения доставили 29-летнего мужчину. За две недели до госпитализации на фоне хронического гайморита у него возник отек в области левого глаза.

В больнице по месту жительства ему сделали санирующую операцию (очищение) на гайморовой пазухе, но состояние мужчины ухудшалось, появилась слабость в конечностях, пропала речь. В областной больнице у пациента обнаружили признаки гнойного воспаления твердой мозговой оболочки.

Были проведены успешные операции, но из-за них появились дефекты в черепе. После реабилитации мужчина обратился в Кировскую областную больницу в отделение нейрохирургии для исправления дефектов.