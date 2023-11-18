Домашние животные замедляют ухудшение памяти у пожилых

Наличие питомцев замедляет ухудшение работы мозга у людей старше 51 года, показало исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports.

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Для анализа использовались данные 637 участников исследования BLSA в возрасте от 51 до 101 года (средний возраст — 75 лет). За ними наблюдали от года до 13 лет. Люди старше 80 лет проходили тесты для оценки умственных способностей ежегодно, а более молодые — раз в четыре года.

У 29% участников были кошки, собаки или другие питомцев. С возрастом умственные функции снижались у всех испытуемых без исключения, но у владельцев домашних животных гораздо медленнее, — даже с учетом других факторов.

"Память, исполнительная функция, речь, психомоторные способности и скорость обработки информации за десять лет меньше ухудшились у участников, которые держали питомцев", — сообщили ученые.