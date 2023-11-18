Немецкие ученые назвали продукт, которым можно заменить яйца и масло

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25–28 грамм орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты были опубликованы в журнале European Association for the Study of Diabetes.

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Много людей употребляют на завтрак яйца. Их влияние на организм неоднозначно, поскольку некоторые специалисты утверждают, что холестерин, содержащийся в яйцах, вреден для сердца. Другие же утверждают, что это не подтверждено исследованиями. Зато доказано, что орехи снижают уровень холестерина в крови.

Немецкие ученые планировали выяснить, будет ли регулярное потребление орехов полезно для организма. Для этого был проведен эксперимент с участием добровольцев. Испытуемые из одной группы заменили мясо на цельнозерновые продукты или хлопья, яйца на орехи, а вместо сливочного масла применяли оливковое. Добровольцы другой группы придерживались привычного рациона.

Результаты показали, что замена 50 грамм мяса на 30 грамм цельнозерновых продуктов была связана со снижением риска развития сердечно-сосудистых заболеваний на 36 %. Оливковое масло снизило риск возникновения заболеваний на 4 %. В то же время отказ от яиц в пользу орехов сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17 %, а риск диабета второго типа – на 18 %.