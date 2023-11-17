Ученые выясняют, чем вызвана спутанность сознания во время коронавируса
Исследования показали, что в спинномозговой жидкости больных не повышен показатель, указывающий на нейровоспаление и дисфункцию гематоэнцефалического барьера.
Ранее считалось, что состояние вызвано воспалением мозга, однако ученые из Йельского университета выяснили, что показатель, указывающий на нейровоспаление и дисфункцию гематоэнцефалического барьера в спинномозговой жидкости больных в пределах нормы.
Как говорится в материале, опубликованном в JAMA, уровни воспалительного белка цитокина и неоптерина у больных коронавирусом, не были повышены.
Поэтому ученые уверены, что проблемы с памятью, спутанность сознания и другие состояния, связанные с работой мозга, проявляющиеся при СOVID-19, не связаны с воспалением в мозге.