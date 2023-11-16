Разработан «биологический пластырь» для лечения межпозвоночной грыжи

Специальные пластыри для восстановления с активацией натяжения обеспечивают контролируемое высвобождение противовоспалительной молекулы под названием анакинра из микрокапсул с течением времени.

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Доклиническое исследование, подробно описанное на страницах журнала Science Translational Medicine, показало, что с помощью метода удалось на модели крупного животного восстановить натяжение, необходимое для устранения грыжи и предотвращения дальнейшей дегенерации.

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Грыжа в позвоночнике возникает, когда в одном из мягких дисков, которые находятся между позвонками, образуется трещина или отверстие, и мягкая внутренняя часть выдавливается. Это означает, что диски теряют свою упругость (натяжение) и не могут амортизировать позвоночник, как обычно, что вызывает боль. Это похоже на то, как если бы спустила шина, и автомобиль ехал по её ободу, приводят сравнение исследователи.

«В настоящее время не существует эффективного метода лечения грыжи межпозвоночного диска, и лучшее, что есть, – это просто вставить обычную резиновую пробку в отверстие в шине. Она останется на некоторое время, но из неё не получится хорошей пломбы», – прокомментировал MedicalХpress проблему соавтор работы Роберт Маук.

Поэтому цель заключалась в том, чтобы восстановить механическую целостность диска, одновременно ослабляя воспаление, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение тканей и сохранить как можно больше их функций. Важной составляющей метода является естественная механика организма, активирующая высвобождение противовоспалительных молекул (анакинры) из микрокапсул внутри пластыря.

«Разработанный нами пластырь похож на пробку плюс клей, так что вы фактически приклеиваете пластырь. А поскольку биомеханическое движение активирует пластырь и делает его более прочным, это похоже на то, что пластырь на шине становится тем прочнее, чем больше миль вы проедете на нём», – пояснил он суть инновации.

Поскольку пластырь создаёт впечатление, что отверстия никогда и не было, его применение может оказать значительное влияние на предотвращение усиления боли, связанной с дегенерацией межпозвоночного диска.

«Он разработан как раннее вмешательство, которое может изменить ход прогрессирования заболевания. В настоящее время не существует лечения для уменьшения рецидивирующих грыж, которое действительно излечивает межпозвоночный диск. Мы рассматриваем заболевание, которое очень распространено у молодых людей трудоспособного возраста и которое в дальнейшем приводит к серьёзному заболеванию межпозвоночного диска и необходимости спондилодеза*. Чем больше мы сможем предотвратить таких последствий, тем лучше», – отмечают разработчики.