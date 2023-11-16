Назван способ избавиться от лишнего жира в печени

Экспериментальный препарат Ретатрутид помог пациентам с ожирением, а также сократил количество жира в печени. Исследование специалистов было представлено на заседании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD).

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Более ранняя работа ученых, опубликованная летом 2023 года, показала, что препарат позволяет людям с ожирением сбросить около четверти исходного веса за 11 месяцев. Новое исследование продемонстрировало, что Ретатрутид также способен избавить от жировой болезни печени — накопления большого количества жира в печени и вокруг нее. Как отметили специалисты, это состояние является распространенным побочным эффектом ожирения.

Ученые использовали данные 98 взрослых пациентов, страдающих ожирением и получавших высокую или низкую дозу препарата. В итоге выяснилось, что количество жира в печени у пациентов уменьшилось в среднем на 81-86 процентов.