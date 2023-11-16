Как алкоголь влияет на скорость биологического старения

Ученые из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что алкоголь ускоряет биологическое старение организма. Результаты исследования опубликованы в Aging.

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В исследовании приняли участие 3823 человек. Ученые собрали информацию о состоянии здоровья участников, а также оценили влияние этилового спирта (алкоголя) на метилирование их ДНК. Это модификация молекулы ДНК, при которой не трансформируется структура кодируемого белка, но активность определенных генов может меняться. На основе метилирования ДНК можно оценивать темпы биологического старения.

Выяснилось, что употребление чрезмерного количества алкоголя взрослыми и пожилыми людьми в течение длительного времени было связано с повышением биомаркеров старения - GAA и PAA. GrimAge acceleration (GAA) - это эпигенетический маркер, отражающий темпы физиологического старения организма вследствие развития атеросклеротических и сердечно-сосудистых заболеваний. PhenoAge acceleration (PAA) - это совокупность показателей, свидетельствующих о преждевременном износе органов и систем человеческого тела из-за метилирования ДНК.