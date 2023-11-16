Ученые рассказали о пользе смеха для здоровья
Смех оказывает многостороннее позитивное воздействие на организм человека –к такому выводу пришли канадские и бразильские ученые.
В ходе исследования полезных свойств смеха специалисты установили, что он снимает стресс и положительно влияет на гормональный фон человека. Смех благотворно действует на психоэмоциональное состояние, укрепляет сосуды и сердечную мышцу, снижая риски развития заболеваний сердца.
Ученые выделили краткосрочные и долгосрочные эффекты смеха. К первой группе были отнесены стимулирование органов за счет активного потребления воздуха при смехе, выделение эндорфина и снижение напряженности. Во вторую группу вошли укрепление эмоциональной системы через высвобожденные нейропептиды, облегчение боли и улучшение социальных отношений, пишет издание Plos One.
Ранее главный психиатр Москвы Георгий Костюк рассказал, что смех способен снизить уровень сахара в крови и устранить болевые ощущения при артрите, он также положительно влияет на работу дыхательной, пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.