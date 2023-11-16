Ученые создали пластырь для лечения грыжи межпозвоночного диска

Группа ученых из Пенсильванского университета разработала уникальный пластырь, который может помочь людям с межпозвонковыми грыжами. Грыжа возникает, когда мягкий диск между позвонками разрывается и его внутренняя часть выпячивается наружу. Это приводит к потере амортизационных свойств диска и может вызвать нестабильность позвоночника.

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Часто для лечения грыж требуется операция, но повторяющиеся грыжи до сих пор не имели эффективного лечения. Разработка ученых из Пенсильванского университета опубликована в журнале Science Translational Medicine.

В новом исследовании ученые использовали специальные пластыри, которые активируются при движении пациента. Пластырь окружает межпозвонковый диск и содержит противовоспалительные молекулы. Когда пациент двигается, пластырь высвобождает эти молекулы, которые помогают восстановить амортизационные свойства диска и предотвратить его повреждение.

Исследование на козах показало, что такой пластырь может снизить риск развития хронической боли в позвоночнике и предотвратить дальнейшее разрушение позвонков.