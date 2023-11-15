Какая диета помогает побороть усталость при аутоиммунном заболевании

В новое исследование были включены 39 человек с рассеянным склерозом, испытывающие усталость — симптом заболевания, который не имеет одобренных средств лечения. Контрольная группа из 19 человек ела свою обычную пищу. 20 участников получили консультации по питанию, а затем перешли на диету с низким содержанием жиров. Анализы крови подтвердили, что они соблюдали режим: были обнаружены признаки снижения потребления калорий.