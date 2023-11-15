Ученые признали интервальное голодание полезным для здоровья

Ограничение времени приема пищи становится популярным методом похудения. 10-часовое окно предполагает ограничение времени приема пищи до 10 часов в день, с последующим 14-часовым голоданием. Например, если первый прием пищи происходит в 9 часов утра, последний должен быть в 7 часов вечера.

Доктор философии Кейт Бермингем из Королевского колледжа Лондона и Здоровья Общества Исследований подчеркивает, что это исследование дополняет растущий объем доказательств, свидетельствующих о важности не только того, что мы едим, но и времени приема пищи. Результаты подтверждают, что нет необходимости питаться постоянно и что многие люди могут достичь чувства сытости и избавиться от лишнего веса, соблюдая десятичасовой интервал приема пищи.