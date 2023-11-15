Эксперты назвали продукты, которые снижают IQ

«Подобные исследования проводились и раньше. Например, в Австралии уже десять лет назад ученые проводили испытания на крысах. Они кормили их едой с высоким содержанием жиров, углеводов и сахара и обнаружили снижение памяти уже после недели нездорового питания. У животных происходило воспаление в мозгу, а точнее в гиппокампе – области, которая отвечает за эмоции, память, внимание. Нарушения именно на этом участке мозга становятся причиной болезни Альцгеймера и разных форм деменции», – рассказывает нейропсихолог и ученый-исследователь Нара Совкова.