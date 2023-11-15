Эксперты назвали продукты, которые снижают IQ
Британские ученые утверждают, что употребление фастфуда снижает IQ. По словам исследователей, мозг человека за последние десятилетия стал меньше на 20%. И все из-за еды с высоким содержанием углеводов и сахара. Кроме того, в фастфуде отсутствуют вещества, которые помогают мозгу развиваться.
«Подобные исследования проводились и раньше. Например, в Австралии уже десять лет назад ученые проводили испытания на крысах. Они кормили их едой с высоким содержанием жиров, углеводов и сахара и обнаружили снижение памяти уже после недели нездорового питания. У животных происходило воспаление в мозгу, а точнее в гиппокампе – области, которая отвечает за эмоции, память, внимание. Нарушения именно на этом участке мозга становятся причиной болезни Альцгеймера и разных форм деменции», – рассказывает нейропсихолог и ученый-исследователь Нара Совкова.
Кроме того, фастфуд и другие продукты, изобилующие консервантами, усилителями вкуса, красителями, солью и сахаром – даже печенье – разрушают микробиом кишечника, отмечает эксперт.
«Грубо говоря, мы подкармливаем такой пищей вредные бактерии, которые радостно размножаются и продуктами жизнедеятельности отравляют организм целиком: замедляют метаболизм и кровоснабжение, вызывают скачки сахара в крови и гормонов, нарушения в работе клеток всего организма и мозга, в том числе», – говорит Совкова.
В свою очередь, нутрициолог-диетолог Марина Одинцова отмечает, что постоянные скачки инсулина в течение дня также негативно влияют на память и концентрацию внимания.
«Когда мы съедаем сладкое и мучное, глюкоза в крови резко и быстро повышается, поджелудочная железа получает срочный сигнал и извергает огромную дозу инсулина, который нормализует уровень сахара. Человек, постоянно испытывающий такие «скачки» в течение дня, имеет проблемы с концентрацией внимания, запоминанием информации, скоростью реакции. Сахар рассеивает внимание, снижает скорость мыслительных процессов и, как следствие, отрицательно влияет на интеллектуальные способности. Все продукты фастфуда и 80% магазинных продуктов содержат добавленный сахар», – заключила она.