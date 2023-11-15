Ученый раскрыл 60-летнюю тайну молекулярной структуры сердца
Доктор Кеннет С. Кэмпбелл из Университета Кентукки в сотрудничестве с исследователями из Медицинской школы Массачусетского университета Чан совершил революционное открытие в понимании молекулярной структуры сердца.
Опубликованное в журнале Nature исследование посвящено изучению сложного расположения миозиновых нитей в саркомерах сердца - основных единицах мышцы. Команда Кэмпбелла обнаружила три различных типа корон миозиновых нитей, что позволило выявить ранее неизвестный уровень точности управления сердечной мышцей.
Результаты исследования могут проложить путь к созданию новых лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
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