Развенчан миф о вреде использования телефона перед сном

Ученые из университета Масарика в Чехии опровергли миф о том, что использование мобильного телефона вечером и ночью может спровоцировать нарушения сна. Результаты исследования опубликованы в ScienceDirect.

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Влиянию смартфонов на сон посвящены многие исследования. Считается, что недосыпание, спровоцированное привычкой использовать телефон перед сном, может оказывать негативное влияние на успеваемость, психическое и физическое здоровье подростков. Чешские ученые стремились выяснить, так ли это.

В новом исследовании приняли участие 203 чешских подростка (в возрасте от 13 до 17 лет). Участники загрузили на свои смартфоны специально созданное приложение, которое собирало данные о работе устройства в течение 14 дней. Ученые анализировали, как продолжительность и время использования телефона было связано с общей длительностью сна, его эффективностью, качеством, а также уровнем ежедневной сонливости.