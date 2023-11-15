Дневной сон помогает сохранить объем и здоровье мозга

Оказывается, дневной сон положительно воздействует на мозг. Об этом пишут авторы издания «Российская газета», ссылаясь на ученых из Калифорнии и Уругвая.

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В проведенном ими исследовании принимали участие добровольцы в возрасте от 40 до 69 лет. После дневного сна они должны были выполнять тесты.

“Для некоторых людей короткий дневной сон может быть тем тайным “ключиком”, который поможет сохранить здоровье мозга по мере того, как мы становимся старше”, – поведали авторы проведенной работы.

По их мнению, они установили связь между дневным сном и объемом мозга. Как известно, с возрастом объем мозга становится меньше. У тех, кто спал днем, этот процесс заметно замедляется.