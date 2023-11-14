Грипп увеличивает риск сердечного приступа в шесть раз

Инфаркт миокарда чаще всего связан с неправильным питанием. Однако исследования показывают, что есть ещё один фактор риска, который часто встречается в зимнее время.

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Особенно опасной для здоровья сердца, по словам экспертов, может быть первая неделя после того, как у вас обнаружили грипп. Одно исследование показало, что у людей с вирусом гриппа вероятность возникновения сердечного приступа через неделю после заражения может быть в шесть раз выше.

К этим выводам команда учёных пришла после анализа данных более чем 26 тысяч пациентов в Нидерландах.

По словам доктора Бруно Сильвестра Лопеса, преподавателя микробиологии из Университета Тиссайд, причина, по которой грипп может привести к сердечному приступу, заключается в воспалении. Борьба с инфекцией может вызвать стресс у сердца, поскольку иммунная система в это время запускает жёсткий защитный механизм для отражения вируса. В результате возникает внутреннее воспаление, которое может повысить кровяное давление и создать нагрузку на сердце.