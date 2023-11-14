Обнаружен новый маркер для поиска рака на ранних стадиях

Новый способ выявлять онкологические заболевания предложили ученые из Университета Нагои (Япония). Они обнаружили, что делать это с высокой точностью и без дорогих анализов помогает белок SDF-4.

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Это тем более актуально, учитывая, что рак органов желудочно-кишечного тракта сейчас нередко обнаруживают на стадии, когда лечение уже неэффективно. Это связано, в том числе, со сложностями диагностики.

Многие из онкомаркеров, которые предлагались ранее, требуют дорогостоящих процедур или травматичных инвазивных методов. Сейчас в качестве маркеров, по которым врачи определяют наличие опухоли, приняты CEA и CA19-9 — вещества, которые у здорового человека практически не выделяются. Соответственно, повышение их уровня дает понять, что у пациента есть онкозаболевание. Их чувствительность — то есть, процент выявления онкологии у реально болеющих людей — 13% и 17%.

В случае с SDF-4 достаточно простого анализа крови. Этот белок будет содержаться и в пробах, взятых у здорового человека, но раковые клетки выделяют его дополнительно — и уровень вещества в крови заметно повышается.

Проведенное учеными пробное тестирование показало чувствительность SDF-4 на уровне 89%. Более того, достаточно высокие содержания белка обнаружены даже у пациентов с раком желудка I стадии, что позволяет рассчитывать на раннюю диагностику и своевременное лечение.