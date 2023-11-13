Ученые рассказали, чем опасен сильный смех

Приступ смеха может спровоцировать обморок вследствие резкого падения кровяного давления. Тем не менее вероятность такого события невелика. Об этом сообщает Live Science.

© Газета.Ru

Американский кардиолог Тодд Коэн рассказал, что сокращение диафрагмы, а также межреберной и межостистых мышц во время смеха может привести к увеличению давления в грудной клетке. Такое изменение способно стимулировать блуждающий нерв — парный нерв, который идет от мозга к брюшной полости. Слишком интенсивная стимуляция может вызвать головокружение и потерю сознания.

Кроме того, упасть в обморок от сильного смеха можно вследствие резкого снижения кровяного давления. Из-за множественных мышечных сокращений кровь «отливает» от головного мозга и устремляется к торсу — внутричерепное давление падает.

Кардиолог рассказал, что обмороки, вызванные неконтролируемым смехом, обычно не представляют угрозы для здоровья. Человек приходит в сознание в течение нескольких минут без посторонней помощи. Тем не менее, потеряв равновесие при обмороке, можно удариться головой о находящиеся поблизости предметы мебели или упасть с платформы, если смеющийся находится, к примеру, в метро.