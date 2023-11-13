Почему токсоплазмоз может быть смертельно опасен?

Группа ученых из Университета Колорадо и Университета Ла-Коруньи опубликовала в научном издании Journals of Gerontology результаты исследования о распространенном кошачьем паразите токсоплазма гонди, который вызывает болезнь токсоплазмоз. Специалисты обнаружили, что существует связь между этим одноклеточным микроорганизмом и некоторыми болезнями у пожилых людей. В частности, токсоплазмоз может привести к психическим расстройствам. Люди, инфицированные им, чаще болеют шизофренией и склонны к неоправданному риску.

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При этом заразиться токсоплазмозом очень просто: переносчиками этого паразита являются домашние кошки. Достаточно не помыть руки, убирая кошачий туалет, чтобы стать носителем этого паразита. Действительно ли токсоплазмоз настолько опасен и чем именно, в интервью MIR24.TV рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.

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«Острый токсоплазмоз может проявляться такими симптомами, как температура, боли в мышцах, плохое самочувствие. Но отличить острый токсоплазмоз от обычной простуды крайне сложно. Специфических симптомов у него нет, – говорит эксперт. – Как правило, у взрослого человека болезнь проходит без каких-то осложнений. Но очень у многих паразит остается пожизненно в головном мозге».

По словам Александра Лукашева, есть много исследований на эту тему, в том числе они проводились и в Сеченовском университете, но – на молодых людях. Исследования, в частности, выявили, что наличие в головном мозге паразита влияет на психику и меняет поведение людей.

Токсоплазма гонди чаще обнаруживается у больных шизофренией или попавших в тяжелое дорожно-транспортное происшествие, говорит паразитолог. «В природе токсоплазма гонди циркулирует между кошками и мышами. Биологи установили, что, когда мышь заражена паразитом, то ему «выгоднее» как можно быстрее попасть в кошку. Доказано, что токсоплазма гонди у мышей влияет на их поведение. А именно – повышает аппетит к риску. Паразиты в головном мозге мыши приводят к более рискованному поведению мыши», – объясняет эксперт.

«Мы предполагаем, что именно с этим может быть связан эффект хронического токсоплазмоза среди людей, попавших в дорожно-транспортные происшествия. Что паразит токсоплазма гонди может влиять на человеческий мозг и приводить к более рискованному поведению среди людей. Нужно понимать, что это повышение риска не в два или три раза, а лишь на проценты и доли процентов. Но на больших группах населения это дает достаточно заметный эффект», – говорит Лукашев.