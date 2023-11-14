10 часов в день за компьютером: ученые рассказали, чем это чревато

Сидячий образ жизни способствует развитию многочисленных заболеваний. В новом исследовании учёные выяснили, к чему может привести постоянная работа за компьютером.

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Американские эксперты обнаружили, что длительное сидение оказывает негативное влияние на работу мозга. В частности, более девяти часов, проведённых сидя, увеличивают риск деменции на 8%, более 12 часов – на 63%, более 15 – в 3,2 раза.

Причём неважно, делает ли человек перерывы в работе – значение имеет общее время, проведённое в сидячем положении.