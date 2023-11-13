Ученые выяснили, что все россияне питаются неправильно
Оказалось, что в России нет ни одного региона, где люди питаются правильно. Такой вывод сделали Людмила Засимова (НИУ ВШЭ) и Кристина Четаева (НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии). Подробности исследования опубликованы в статье «Влияние питания на продолжительность жизни в российских регионах».
«Ученые проанализировали, как в регионах потребляют продукты по 10 основным группам питания: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, растительное масло», – говорится в исследовании.
Авторы исследования установили нормы для каждой из этих категорий, ориентируясь на полезность и питательность. По информации ученых, для мяса это 73 килограмма в год на человека, а для сахара – восемь килограммов.
Ученые ориентировались на данные выборочных обследований бюджетов домохозяйств по 77 регионам за 22 года – с 2000 по 2021 год. Ни в одном субъекте питание не соотвествовало рекомендациям по всем 10 группам одновременно, передает РБК.