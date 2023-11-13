Ученые выяснили, что все россияне питаются неправильно

Оказалось, что в России нет ни одного региона, где люди питаются правильно. Такой вывод сделали Людмила Засимова (НИУ ВШЭ) и Кристина Четаева (НИИ гуманитарных наук при правительстве Мордовии). Подробности исследования опубликованы в статье «Влияние питания на продолжительность жизни в российских регионах».

© ФедералПресс

«Ученые проанализировали, как в регионах потребляют продукты по 10 основным группам питания: хлебные продукты, картофель, овощи и бахчевые, фрукты, сахар, мясо, рыба, молочные продукты, яйца, растительное масло», – говорится в исследовании.

Авторы исследования установили нормы для каждой из этих категорий, ориентируясь на полезность и питательность. По информации ученых, для мяса это 73 килограмма в год на человека, а для сахара – восемь килограммов.